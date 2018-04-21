Умерла актриса Нина Дорошина

В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая исполнила одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».
Как сообщает РИА Новости, артистка скончалась у себя дома от остановки сердца.
В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая исполнила одну из главных ролей в фильме «Любовь и голуби».
Как сообщает РИА Новости, артистка скончалась у себя дома от остановки сердца.
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