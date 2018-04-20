​Педагоги СурГПУ провели профориентационный форум «Польза» для учеников старших классов на Белом Яру

В рамках сотрудничества с департаментом образования Сургутского района 16 апреля на базе Белоярской школы №1 состоялся традиционный профориентационный форум «Польза» для учеников старших классов. Основными участниками форума стали учащиеся 10-11 классов Белоярских школ №1 и №3 и Нижнесортымской школы.

Тематика мероприятия была ориентирована на интересы будущих абитуриентов. Роман Зоткин, преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования, рассказал ребятам о наиболее важных аспектах, которые необходимо учитывать при поступлении в вуз в 2018 году. Как успешно справиться с письменной частью ЕГЭ по истории, школьникам сообщил кандидат исторических наук Алексей Панченко. Секрет удачного публичного выступления будущим абитуриентам раскрыл преподаватель Роман Войко.

Сотрудники СурГПУ выражают благодарность руководству и учителям Белоярской школы №1 за отличную организацию площадки для проведения форума.