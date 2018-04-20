​Сразу после выборов рейтинг доверия к Путину снизился на 7 процентов

По данным ВЦИОМ, к середине апреля снизился рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину на 6,9 процента, пишет «РБК» со ссылкой на заявление главы ВЦИОМ.

Таким образом его рейтинг упал до 48,4 процента с 55,3 процента в марте. Снижение рейтинга президента социологи выявили уже на первой после выборов неделе.

По словам генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова, снижение уровня доверия к президенту после выборов — «естественный процесс», однако обычно он начинает снижаться не сразу.

«Полстраны можно назвать аполитичными, они включаются в политические темы только во время больших выборных кампаний или экстремальных событий. Поэтому процесс снижения уровня доверия привычный», — цитирует Федорова газета «Ведомости».