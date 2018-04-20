​«Борщевой набор» в марте подорожал на 16 процентов

В России за месяц на 15,7 процента подорожали овощи из так называемого борщевого набора, пишет «РБК» со ссылкой на Центробнак

В такой набор входят капуста, свекла, картофель, морковь, лук и чеснок. Причиной роста цен стало ускорение темпов инфляции в России, отмечает регулятор.

«Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки», — говорится в документе.

Рост цен на плодоовощную продукцию происходил «более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России», отмечает регулятор.