В Окружном кардиологическом диспансере начнут делать операции по пересадке сердца

22 апреля в Сургутском окружном кардиологическом центре был открыт новый операционно-реанимационный корпус. В планах руководства на базе нового отделения начать операции по пересадке сердца.

Подробнее о перспективах рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера, депутат думы Югры Ирина Урванцева. «Трансплантация сердца это единственная из перечня высокотехнологичных операций в кардиохирургии, которая не выполняется в нашем центре. Однако перед нами стоит задача по внедрению технологии. В реанимационном отделении есть необходимая палата, которая позволяет послеоперационное ведение пациентов, разработан план-проект, создана рабочая группа», - отметила главный врач. Также она заявила, что в данный момент закладывается фундамент, определяются необходимые условия, и в ближайшие годы операции по пересадке сердца на базе ОКД начнутся.