Операционно-реанимационный корпус в Окружном кардиоцентре работает уже год

22 апреля в Сургутском окружном кардиологическом центре был открыт новый операционно-реанимационный корпус. Средства на строительство семиэтажного здания общей площадью почти 8 тысяч квадратных метров были выделены в рамках программы «Сотрудничество».

На первом этаже блока расположились два поста приемного отделения: первый для поступающих в плановом режиме, второй для экстренных пациентов. Стоит отметить, что время «дверь-баллон», момент с поступления пациента с инфарктом миокарда в приемное отделение до экстренного стентирования (оперативного вмешательства), теперь не превышает 15 минут (до открытия корпуса 20-25 минут). Только за первый год работы в приемное отделение обратились 3 тысячи пациентов, более 2 тысяч по экстренным показаниям.

12 мая были выполнены первые исследования в новых рентген-операционных. 16 мая были сделаны две операции по коронарному шунтированию и протезированию митрального клапана. «Благодаря интенсивной работе увеличились объемы оказания медицинской помощи в количественных и качественных показателях. Это проявляется в уменьшении осложнений, снижении среднего дня пребывания пациентов, сокращении реабилитационного койко-дня. Все это позволило выйти нам на более мощный проектный уровень», - отмечает главный врач Окружного кардиологического диспансера, депутат думы Югры Ирина Урванцева.