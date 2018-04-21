До 1 октября в Сургуте установят 31 остановку

Глава города Вадим Шувалов сообщил, что в этом году администрация планирует приобрести и установить еще 31 остановку, потратив на эти цели более восьми миллионов рублей. Выделение средств из городского бюджета уже утверждено.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, новые павильоны будут другого формата. Стоимость каждого составит всего порядка 300 тысяч, что почти в три раза меньше цены теплой остановки. В ближайшее время пройдет аукцион и комплексы будут закуплены. Установить их планируют до 1 октября в тех местах, где еще нет павильонов.