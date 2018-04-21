Сургутян, пострадавших от деятельности агентства недвижимости «Комфорт», просят обращаться в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сургуту по адресу: ул. Маяковского, 17/1, 3 этаж, или по телефону: 76-13-19, 76-17-89, 76-14-17.
Полицейские разыскивают сургутян, пострадавших от действий АН «Комфорт»
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20 апреля в 17:10, просмотров: 999, комментариев: 0
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