В загруженных дворах Сургута организуют одностороннее движение

10 апреля состоялось очередное заседание рабочей группы по обеспечению координации работ по развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута, на котором было принято решение об установке новых дорожных знаков на придомовых территориях для организации движения в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба сургутской администрации.

Для обеспечения безопасности граждан в наиболее загруженных дворах города будет организовано одностороннее движение автотранспорта. В каких именно дворах — не уточняется.

Кстати, большая часть голосующей аудитории siapress.ru высказалась за одностороннее движение во дворах.