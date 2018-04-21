В загруженных дворах Сургута организуют одностороннее движение

10 апреля состоялось очередное заседание рабочей группы по обеспечению координации работ по развертыванию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Сургута, на котором было принято решение об установке новых дорожных знаков на придомовых территориях для организации движения в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба сургутской администрации.
Для обеспечения безопасности граждан в наиболее загруженных дворах города будет организовано одностороннее движение автотранспорта. В каких именно дворах — не уточняется.
Кстати, большая часть голосующей аудитории siapress.ru высказалась за одностороннее движение во дворах.
Проект «Бизнес-интерес». Владелец мастерской «И бегут ко мне деревья» Владислав Литвиченко // ONLINE 24 июля в 14:00