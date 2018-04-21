Налоговая 23 и 24 апреля проведет дни открытых дверей

Всероссийская акция «Дни открытых дверей» пройдет во всех налоговых инспекциях 23-24 апреля. Узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение также можно будет в многофункциональных центрах. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая.

В Дни открытых дверей время работы инспекций будет продлено: 23 и 24 апреля с 9 до 20 часов.

В рамках акции налогоплательщикам расскажут о нововведениях в законодательстве, а также работе онлайн сервисов ФНС России. В частности, все желающие смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы в налоговые органы, проверять задолженность и другое.