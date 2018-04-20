Двое приговоренных к обязательным работам сургутян на отработке вновь совершили кражу

К Сургутским полицейским поступило сообщение от сотрудницы одного из муниципальных предприятий города о том, что из гаражного бокса были украдены пять автомобильных аккумуляторов, общей стоимостью порядка 52 тысяч рублей.

По горячим следам были задержаны подозреваемые — мужчины 1972 и 1984 года рождения, которые уже ранее совершали кражу. На предприятии злоумышленники проходили отработку обязательных часов и, увидев открытый гаражный бокс, решили похитить аккумуляторы, чтобы потом продать.

Теперь они обязательными работами не отделаются — им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.