​Белоярца ограбили прямо днем на улице поселка

К полицейским Белого Яра обратился 56-летний местный житель, которого ограбили возле одного из домов по улице Островского — к нему подбежал неизвестный и вырвал пакет с только что приобретенным мобильным телефоном. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.
Потерпевший сумел описать приметы
злоумышленника и сотрудниками полиции на одной из улиц поселка грабитель был
задержан. Им оказался ранее судимый 44-летний местный житель.
Похищенный телефон он успел продать, а вырученные 2,5 тысячи рублей потратил на свои нужды. Стражам порядка удалось установить и покупателя краденного, телефон был возвращен владельцу.
Грабитель теперь может сесть на четыре года.
Сургутский район — территория возможностей? Председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев // ONLINE 23 апреля в 14:00