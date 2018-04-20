​В Тюменской области более половины онкологических болезней находят на раннем этапе. И это далеко не предел

В 2017 году в модернизацию медицинской инфраструктуры и оборудования в Тюменской области вложили около 3 млрд рублей. Об этом в своем ежегодном отчете перед парламентом рассказал губернатор Владимир Якушев. Внимание региональной власти к вопросам здравоохранения дает свои результаты: смертность в Тюменской области снизилась до 10,8 человек на 1 тысячу населения – почти на 2 меньше, чем в среднем по России. А за 2017 год средняя продолжительность жизни в регионе выросла более чем на один год и дошла до уровня 70 лет и 1 месяц.

И это не предел. Область продолжает инвестировать в здоровье, и особые результаты показывает в высокотехнологичной медицине. Так, в рамках проекта «Медицинский город» будет строиться новый корпус онкологического центра в Патрушево – там будет клинико-диагностическая поликлиника, стационар и отделение лучевой терапии. Также в 2017 году завершен ремонт в онкологическом центре на улице Барнаульской (Тюмень).

Во всем мире ранняя диагностика тяжелых болезней, в частности, онкологического свойства, является главным инструментом сохранения человеческих жизней. В Тюмени флагманом этого процесса стал Радиологический центр. Его техника и технологии позволяют находить на ранних этапах не только онкологию, но и болезни сердца, неврологии и эндокринологии. Что касается бича современного человека – раковых болезней – то в Тюменской области выявление опухолей на ранних этапах, когда их можно победить, дошло до уровня 56 процентов.