​Впервые за пять лет Путин не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал Time опубликовал новый рейтинг самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год, пишет Meduza.

Впервые за последние пять лет в нем не оказалось президента России Владимира Путина, который последние четыре года каждый раз присутствовал в «сотне» Time.

При этом в категории «Лидеры», где ранее упоминался Путин, среди прочих в 2018 году присутствуют президенты Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.