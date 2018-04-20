​Mercedes отозвал более 25 тысяч автомобилей в России

Официальный дилер Mercedes в России – АО «Мерседес-Бенц РУС» – отзывает 25 763 автомобиля Mercedes-Benz (А-/В-/С-класса и CLA-, GLA-, GLC-классов), пишут «Ведомости».
Главной причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности. Таким образом, будут отозваны автомобили 2014-2017 года выпуска. На сайте Росстандарта перечислены VIN-коды автомобилей, подлежащих отзыву.
«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», - поясняется в сообщении.
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