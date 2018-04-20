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​Правительство Югры рассказало, как будет решать проблемы молодых семей, которые выходят на митинги в воскресенье

В воскресенье, 22 апреля, в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае и Советском пройдут митинги молодых семей, которые не получили компенсации по льготной ипотеке по региональной программе «Молодая семья». Правительство Югры, в свою очередь, призывает жителей округа сохранять спокойствие – программы исполняются в том же темпе, что и ранее, и их реализация находится полностью в правовом поле.

Как сообщает департамент общественных и внешний связей, за 12 лет реализации всех программ жилищной поддержки помощь получили почти 27 тысяч молодых семей, на это из бюджета выделили 17,7 млрд рублей. Сейчас правительство делает все возможное, чтобы ускорить сокращение очереди по подпрограмме «Доступное жилье – молодым», а также ищет способы поддержать тех, кто был по объективным причинам исключен из этой программы.

Также региональная власть продумывает, как помочь молодым семьям посредством поручения президента о снижении ипотечных станов до 7-8 процентов. Но правительство просит понять, что оно не может бросить и другие сферы ответственности – расселение балков, необходимость повышения зарплаты бюджетникам, строить школы, детские сады и больницы. Наталья Комарова предложила провести специальную конференцию с молодыми семьями, чтобы она могла лично обсудить с ними проблемы и вопросы, вынесенные на митинги.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 124, комментариев: 0


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