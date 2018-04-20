​Райффайзенбанк рассказал о сбое в своих сервисаха и это не связано с блокировкой Telegram. Однако через VPN все работает

В сервисах Райффайзенбанка произошел сбой, пишет Meduza со ссылкой на официальные заявления банка.

В тивттере появилось сообщение, что неисправность будет устранена в кратчайшие сроки. Из-за сбоев перестали работать в том числе банкоматы и онлайн-банкинг.

При этом в банке уточнили, что сбой никак не связан с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram. «Сбой произошел на нашей стороне», — добавили представители банка в твиттере.

Однако последовало уточнение от автора телеграм-канала «ЗаТелеком», гендиректора Freeely Михаила Климарева, что сервисы Райффайзенбанка доступны из-за границы и через VPN. Он предположил, что сбой может быть связан именно с блокировками Роскомнадзора.