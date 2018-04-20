​Сургутянин Егор Раков признан лучшим онкологом Югры

По итогам второго этапа Всероссийского конкурса врачей сургутянин Егор Александрович Раков признан лучшим онкологом Югры.

На суд жюри конкурса, в номинацию «Лучший врач-онколог», Егор Раков представил работу, в которой подробно рассказал о новых технологиях и методах, используемых врачами онкологического отделения учреждения, о результатах и динамике лечения пациентов с онкозаболеваниями.

Справка:

В БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Егор Александрович трудится с 2011 года. Успешно совмещает работу врача–онколога онкологического отделения консультативно-диагностической поликлиники и врача-онколога онкологического отделения. В совершенстве владеет современными методами инвазивной диагностики и навыками выполнения операций, в том числе реконструктивных, на гортани, шее и глотке. Совместно с коллегами проводит обследование больных с подозрением на злокачественные и доброкачественные новообразования, используя новейшие медицинские технологии. Проводит диспансерное наблюдение за больными и оказывает консультативную помощь в проведении восстановительного лечения пациентов после операций