​Следственный комитет России уменьшил число погибших при пожаре в «Зимней вишне» до 60 человек

Следственный комитет России (СКР) заявил, что по окончательной версии число погибших при пожаре в кемеровской «Зимней вишне» составило 60 человек, пишут «Ведомости».

Следователями после генетических экспертиз тел были выданы разрешения на захоронения 37 погибших, личности которых идентифицированы, говорится на сайте СКР. Ранее после процедуры опознания родственниками тел погибших были выданы разрешения для захоронения еще 23 человек.

Таким образом в конечном счете погибших при пожаре - 60 человек, сказано в сообщении.

Ранее МЧС сообщало, что жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Причина расхождения данных СКР о числе погибших с информацией МЧС в сообщении не объясняется.