​РБК рассказало настоящую причину блокировки Telegram

Агентство РБК рассказало, что настоящей причиной блокировки Telegram является не отказ мессенджера в выдаче ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей, а планы Павла Дурова по запуску собственной криптовалюты.

Такие выводы были сделаны на основе письма сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которое он разослал коллегам 18 апреля. Подлинность письма была подтверждена федеральным чиновником и топ-менеджером одного из операторов связи.