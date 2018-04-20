​РБК рассказало настоящую причину блокировки Telegram

Агентство РБК рассказало, что настоящей причиной блокировки Telegram является не отказ мессенджера в выдаче ФСБ ключей шифрования от переписки пользователей, а планы Павла Дурова по запуску собственной криптовалюты.
Такие выводы были сделаны на основе письма сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которое он разослал коллегам 18 апреля. Подлинность письма была подтверждена федеральным чиновником и топ-менеджером одного из операторов связи.
Сургутский район — территория возможностей? Председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев // ONLINE 23 апреля в 14:00