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​Школьники из Тюменской области примут участие в хакатоне по искусственному интеллекту

21 апреля в Москве пройдет хакатон по искусственному интеллекту для школьников – финальное мероприятие просветительского проекта фонда «Вклад в будущее» и Сбербанка «Академия искусственного интеллекта».

Участники хакатона – ученики 7-11 классов, успешно прошедшие соревнование по выполнению задачи прогнозирования исхода популярной компьютерной игры Dota. Для итогового этапа проекта было отобрано 100 человек из всех регионов России, из них пятеро тюменских школьников и двое – из поселка Новоаганск Нижневартовского района. Сильнейших участников хакатона наградят призами.

«В рамках проекта обучено более 55 000 детей и более трех тысяч учителей приняли участие в проекте — рассказывает старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.Мы сделали «Академию искусственного интеллекта» для школьников всей России, чтобы любой учащийся мог погрузиться в изучение современных технологий, в первую очередь технологий искусственного интеллекта, а также усилить свои компетенции в области программирования и математики».

Проект Академии стартовал с «Вводных уроков по AI» для детей и специальных семинаров для учителей. Открытый урок для тюменских школьников провел сотрудник центра развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Никита Алексейчук. Он рассказал об истории искусственного интеллекта, основных трендах и перспективах развития AI, машинного обучения и анализа данных. В Тюмени и Омске прошли обучающие семинары для педагогов. На сайте Недели высоких технологий и технопредпринимательства (www.htweek.ru) размещены и доступны для скачивания все необходимые учебные материалы. Используя их, учителя могут провести уроки по искусственному интеллекту в своих школах.

На сайте проекта (www.ai-academy.ru) школьники и взрослые могут посмотреть видеоверсии уроков и протестировать себя на знание основ искусственного интеллекта.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 13, комментариев: 0


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