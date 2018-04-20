​На Урале нашли кассовое решение для бизнеса

Более 1,7 млн кассовых аппаратов в России подключились к интернету за последний год. Ежедневно ФНС фиксирует по стране почти 100 миллионов онлайн-операций. По прогнозу оператора фискальных данных OFD.ru, к концу 2018 число подключенных устройств достигнет 2,7 млн. Уральские телеком-эксперты предложили предпринимателям закрыть все кассовые вопросы, не выходя из офиса: в интернет-магазине «МегаФона» впервые можно приобрести «умную» кассу под ключ.

Новое решение «МегаФона» включает онлайн-кассы АТОЛ для малого бизнеса, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора OFD.ru, а также SIM-карту и специальный тариф для касс за 100 рублей в месяц. Экономия при такой комплексной закупке составит до 20% бюджета.

Стоимость комплекта - 16 990 или 19 990 рублей – в зависимости от модели аппарата. Сократить затраты на покупку кассы под ключ на 90 – 100% предприниматели смогут за счет налогового вычета до 18 тысяч рублей.

Напомним, до 1 июля на новый порядок применения контрольно-кассовой техники должны перейти определённые группы налогоплательщиков из сферы розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Чтобы сразу начать работу в соответствии с требованиями закона, связисты «МегаФона» предлагают бизнесу готовое решение.

«На Урале по итогам марта в 4 раза вырос спрос на передачу данных для контрольно-кассовой техники. Чтобы бизнес региона развивался еще эффективнее, а расчеты с клиентами стали проще, мы предлагаем партнерам не только онлайн-сопровождение, но и доступное кассовое решение, включая настройку и регистрацию аппаратов в ФНС. Теперь не нужно стоять в очередях и искать поставщиков оборудования – все собрано «в одном окне»», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.

Подробнее об онлайн-кассах под ключ здесь