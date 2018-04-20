​Павел Жуков из гимназии «Лаборатория Салахова» стал призером Всероссийской олимпиады и может без экзаменов поступить в любой вуз

С 14 по 19 апреля в Москве проходил финал Всероссийской олимпиады школьников по экономике. Участниками заключительного этапа стали 272 учащихся из 55 регионов страны, сказано на сайте гимназии. Одиннадцатиклассник гимназии «Лаборатория Салахова» Павел Жуков (единственный финалист от Югры) стал призером Всероссийской олимпиады, заняв 34 место из 107 призовых. За последние два года Павел шесть раз становился победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, экономике, информатике, различных межрегиональных, вузовских олимпиад. Теперь сургутянин имеет право на зачисление в вузы России без вступительных экзаменов по профилю олимпиады.