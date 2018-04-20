​Югорский спортсмен стал MVP матча на юниорском Чемпионате мира по хоккею

Нападающий хоккейного клуба «Мамонты Югры» Кирилл Марченко стал MVP (Самый ценный игрок прим. автора) матча, набрав три очка в первой игре сборной России на юниорском Чемпионате мира по хоккею.

Кирилл запустил шайбу в ворота соперников и сделал две отличные передачи. В итоге сборная России одержала победу в игре с французами — 7:1.

За сборную России от Югры участвовало два хоккеиста: нападающие Кирилл Марченко и Иван Морозов. Морозов набрал два очка — отметился шайбой и голевым пасом.