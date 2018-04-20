​Студентки СурГПУ выступили на Международной научной конференции "Ломоносов 2018"

Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых проходила с 9 по 13 апреля в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.

Основной её целью является развитие творческой активности студентов, аспирантов, молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие единого международного научно-образовательного пространства, установления контактов между будущими коллегами.

В конференции приняли представители вузов разных городов России, а также Украины, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Киргизии и Белоруссии.

В рамках мероприятия было представлено 38 секций, отражающих основные направления современной фундаментальной и прикладной науки.

В работе секции «Социология» приняли участие четыре студентки факультета управления СурГПУ. Анжела Лисицына доложила о «Ценностных ориентациях студентов СурГПУ», Екатерина Касьян рассказала о «Социально-политической активности молодёжи северного города», Анна Ольшевская представила анализ «Учебно-профессиональные ценности современной студенческой молодёжи» и Елена Лаврик рассказала о «Трансформации функций высшего образования в условиях нелинейной модели и цифрового общества». Декан факультета управления Ольга Власова выступила с докладом «Подходы к типологии вузов Севера России».

В этом году в рамках «Ломоносова» на научно-популярном лектории выступали легендарный космонавт Владимир Соловьев, лауреаты премии Президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных, а также ведущие учёные России и мира. Особенно интересной, по словам студенток СурГПУ, оказалась лекция «Молодёжь в современном мире: возможности и проблемы» Алексея Андреева, руководителя коллектива по разработке основ государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Кроме того, в рамках конференции "Ломоносов-2018" проходил новый образовательный проект "IN TIME", включающий в себя уникальные тренинги и мастер-классы от ведущих преподавателей факультета психологии МГУ.

- Конференция «Ломоносов» уже второй год является для нас местом, где можно почерпнуть новые знания, увидеть открытия и идеи коллег в области социологии. Это, безусловно, огромный опыт и вклад в развитие современной науки, - сообщили делегатки.