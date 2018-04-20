В Сургуте на месте гаражного кооператива в микрорайоне 5А возведут новую школу. Ее открытие запланировано на 2022 год

Дума города Сургута рассказала, что в скором времени в микрорайоне 5А начнется строительство новой школы. Ранее ее возведению мешал гаражный кооператив.

После решения суда о признании 450 гаражей бесхозными началась масштабная ревизия объектов с целью передачи их в муниципальную собственность для последующей утилизации. При этом отмечается, что 410 металлических боксов в 5А микрорайоне демонтируют уже на этой неделе.

Избавить территорию от гаражей чиновники планируют до конца лета, а образовательное учреждение должно быть здесь построено в 2022 году.