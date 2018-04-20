В Тобольске открывается дом-музей Николая II и императорской семьи. Это станет еще одной крупной точкой привлечения туристов в область

Через неделю, 28 апреля, в Тобольске откроется музей семьи императора Николая II. Как пишет «Тюменская линия», он располагается в мемориальном здании Губернаторского дома, в котором царская семья жила после отречения – с августа 1917 года по апрель 1918 года. Дом прошел через масштабную реставрацию, а коллекция для музея собиралась в течение многих лет. Там, например, можно будет увидеть плакетку из мамонтовой кости с автографом Николая, штандарт, с которым тогда еще цесаревич путешествовал по рекам Сибири, семейный фотоальбом императорской семьи, шелковая шаль и Евангелие Александры Федоровны.

По мнению (совершенно обоснованному) руководства музея, он станет точкой привлечения туристов не только из России, но и со всего мира. Как раз в 2018 году в Тобольске планируется запуск специальных туристических маршрутов по Тюменской области для иностранцев, и значительную роль в этом будут играть достопримечательности Тобольска. Там иностранным гостям предложат посетить, помимо новообретенного дома-музея Николая II и в целом «Императорского маршрута», также дом Григория Распутина, Тобольский кремль, Ялуторовский острог и другие интересные места. Как рассказывал ранее глава регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев, масштабные туры будут запущены, когда в регионе будут установлены около 140 навигационных знаков, а крупные перевозчики подготовят и отладят перевозку туристов по области. Кроме того, в регионе будет открыт многоязычный сайт с описанием всех туристических возможностей.

Напомним, что поток гостей из других регионов и стран в Тюменской области постоянно растет, и сейчас он составляет более 2,6 млн человек в год. Власти выделяют пять основных направлений, по которым туристы приезжают в регион: деловое, культурно-познавательное, охотничье-рыболовное, спортивное и санаторно-курортное.