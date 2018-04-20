Школьников Югры в Окружном кардиодиспансере учат делать непрямой массаж сердца

В Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии» с 2016 года на постоянной основе проводится образовательный учебный проект для школьников «Я могу спасти жизнь». Он был согласован и утвержден окружным депздравом.

«Проект участвовал во всероссийском конкурсе «Лучшее — детям» в 2017 году, и был удостоен всероссийского знака качества в Общественной палате РФ» — рассказала siapress.ru заместитель главного врача по организационно–методической работе ОКД Кристина Кожокарь.

В ОКД имеется «Музей сердца», куда приглашают школьников всех возрастов и где врачи диспансера рассказывают им в доступной форме о правилах поведения в экстренной ситуации (человек без сознания, без признаков жизни), о правильном питании, дают возможность отработать навыки проведения непрямого массажа сердца на специальных манекенах в учебно-методическом центре. Еще одна цель таких мероприятий — профориентационная работа и повышение престижа врача.

За прошлый год в проекте «Я могу спасти жизнь» приняли участие более 870 сургутских школьников.