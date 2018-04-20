​В новом клипе Вовы Селиванова (сериал «Реальные пацаны») снялась фаворитка шоу «Холостяк» // ВИДЕО

Вова Селиванов (VAVAN) и Дарья Клюкина представили новое совместное видео на трек «Вредная привычка». Песня написана самим Вовой, по его словам «Вредная привычка – это отличное описание любимой девушки, в меру капризной, но такой необходимой, без которой невозможно представить свое существование. На мой взгляд, это ироничная, но очень точная аналогия». Напомним, Вова Селиванов своим музыкальным проектом раскрывается с другой стороны, вне актерского амплуа, представляя слушателям свой внутренний мир – мир авторского рэпа, музыки и творчества. Псевдоним «VAVAN» артист не придумывал специально – можно сказать, он стал его продолжением после съёмок в сериале «Реальные пацаны». Его песни объединяет самоирония, он не боится быть смешным и не стесняется наивности.