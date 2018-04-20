​Выявлено почти 600 случаев завышения цен в гостиницах накануне Чемпионата мира по футболу

После проверок в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей выявила порядка 600 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

В общем было проверено более чем 14 тысяч объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги. Проверки, проводились управлениями Роспотребнадзора по городам Москве и Санкт-Петербургу, Республикам Татарстан (Татарстан) и Мордовия, Краснодарскому краю, Нижегородской, Калининградской, Волгоградской, Свердловской, Самарской и Ростовской областям.

«В целом был выявлен 591 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 случаев) и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», – говорится в пресс-релизе.