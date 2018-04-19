Четыре гаражных кооператива и 40 балков могут быть затоплены в Сургуте

Начальник управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев назвал районы Сургута, которые попадают в зоне риска подтопления в период паводка. Он отметил, что, при повышении уровня воды с 776 до 809 см происходит подтопление двух жилых строений: по улицам Затонской, 1В и Октябрьской, 6, а при подъеме воды свыше 809 см в зону риска попадают 39 дома в районе улиц Речной, Обской, Песчаной, Революционной, Саймовской, а также четыре гаражных и гаражно-лодочных кооператива по улицам Гагарина и Республики (ЛГК «Нептун», ГСК «Энергетик-7», ПГСК-4 «Гагаринский» и ГК «Энергетик»), - всего порядка 40 объектов.

«На реке Обь в районе Сургута ожидаемый уровень поднятия воды в результате весеннего половодья составит 630 – 700 см, что не вызовет подтоплений. На 19 апреля текущего года уровень воды по прогнозу Гидрометеобюро составляет 103 см. Надо отметить, что высота снежного покрова в зимний период 2017-2018 годов в два раза меньше по сравнению с прошлым годом, что позволяет делать благоприятные прогнозы и ожидать вскрытие реки Обь 10 мая», – сообщил Пухтеев.

При наихудшем развитии событий риск подтопления в Сургуте может возникнуть в июне. Тем не менее, уведомления о том, как действовать при паводке и подъеме уровня воды в реке Обь, управлением по делам ГО и ЧС подготовлены и будут лично вручены всем собственникам, проживающим в зоне риска подтопления до конца апреля.

На случай проведения эвакуационных мероприятий в городе подготовлены 26 пунктов временного размещения, организованные на базе учебных заведений, спортивных комплексов и культурных центров, а также 4 пункта длительного проживания. В каждом пункте возможно разместить порядка 200 человек, общая же вместимость составит 5,2 тыс. человек, сообщает информационно-аналитическое управление горадминистрации.