​Несколько раз в месяц врачи из Окружного кардиодиспансера выезжают в другие муниципалитеты Югры

Несколько раз в месяц врачебные бригады Окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии» совершают выезды в другие муниципалитеты Югры — Нижневартовск, Нефтеюганск, Когалым, Пойковский, Лангепас, Пыть-Ях и так далее.

Там врачи оказывают консультативную помощь пациентам с заболеваниями сердечно–сосудистой системы. Из них некоторых по показаниям отбирают на лечение в условиях стационара ОКД. Осматривают доктора не только взрослое население, но и детей (для этого в состав бригады включаются детский кардиохирург, детский аритмолог и врач функциональной диагностики).

«В 2017 году специалистами ОКД был осуществлен 21 выезд на территорию округа (в 2016 — 23). Осмотрено 924 человека, 208 из них — дети. Детям также проводили УЗИ сердца», — рассказала siapress.ruзаместитель главного врача по организационно–методической работе ОКД Кристина Кожокарь.

Работа выездных бригад ОКД позволяет всем жителям округа, вне зависимости от их места жительства, получить профессиональный осмотр, качественное лечение и консультации врачей кардиоспециальности.