​Российская команда из МГУ выиграла студенческий чемпионат мира по программированию

Команда студентов МГУ выиграла чемпионат мира по программированию АСМ ICPC, который прошел в Пекине. Студентам удалось решить девять из 11 задач, пишет Meduza.

Данный чемпионат считается самым престижным соревнованием такого рода.

На второе место с восемью решенными задачами вышла команда МФТИ. Такой же результат показали студенты Пекинского и Токийского университетов.

Третье место (семь решенных задач) разделили девять команд. В их числе студенты Уральского федерального университета и прошлогодний победитель — команда петербургского университета ИТМО.

Справка:

Чемпионат АСМ ICPC впервые прошел в 1977 году. В нем принимают участие десятки тысяч студентов из более чем 100 стран мира.