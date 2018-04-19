​Российская команда из МГУ выиграла студенческий чемпионат мира по программированию

Команда студентов МГУ выиграла чемпионат мира по программированию АСМ ICPC, который прошел в Пекине. Студентам удалось решить девять из 11 задач, пишет Meduza.
Данный чемпионат считается самым престижным соревнованием такого рода.
На второе место с восемью решенными задачами вышла команда МФТИ. Такой же результат показали студенты Пекинского и Токийского университетов.
Третье место (семь решенных задач) разделили девять команд. В их числе студенты Уральского федерального университета и прошлогодний победитель — команда петербургского университета ИТМО.
Справка:
Чемпионат АСМ ICPC впервые прошел в 1977 году. В нем принимают участие десятки тысяч студентов из более чем 100 стран мира.
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