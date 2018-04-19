​В Тюменской области за год построили почти 1,5 млн квадратных метров жилья

Немногим более 1,4 млн квадратных метров жилья построили в Тюменской области за 2017 год, рассказал Владимир Якушев в отчете о работе правительства перед парламентом. Этот объем несколько меньше, чем в предыдущие «прорывные» годы (1,6 млн квадратов в 2016 г. и 2,1 млн квадратов в 2015 г.), но все равно очень много – регион практически выдержал темп, установленный федеральным стандартом – по 1 квадратному метру жилплощади на 1 жителя области в год. Стоит сказать, что в среднем по России этот показатель не особо вырабатывается: в 2017 году в стране построили 78,6 млн квадратных метров, что почти вдвое меньше, чем численность населения.

Ранее замгубернатора Евгений Заболотный заявлял, что для Тюменской области на нынешнем этапе развития вполне достаточно объема в 1,3-1,5 млн квадратных метров жилья в год.

Как рассказал Владимир Якушев, в регионе началось расселение 136 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным в 2012-2015 годах, то есть в ближайшее время новые квартиры получат около 10 тысяч жителей области. В 2017 году были расселены аварийные дома в трех районах региона, а в 2018 году полностью лишатся аварийного фонда четыре муниципальных района, Заводоуковский городской округ и Ишим. Частично расселят аварийщиков в Тюмени и Ялуторовске.