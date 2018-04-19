​В Тюменской области за год построили почти 1,5 млн квадратных метров жилья

Немногим более 1,4 млн квадратных метров жилья построили в
Тюменской области за 2017 год, рассказал Владимир Якушев в отчете о работе
правительства перед парламентом. Этот объем несколько меньше, чем в предыдущие «прорывные»
годы (1,6 млн квадратов в
Ранее замгубернатора Евгений Заболотный заявлял, что для Тюменской области на нынешнем этапе развития вполне достаточно объема в 1,3-1,5 млн квадратных метров жилья в год.
Как рассказал Владимир Якушев, в регионе началось расселение 136 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным в 2012-2015 годах, то есть в ближайшее время новые квартиры получат около 10 тысяч жителей области. В 2017 году были расселены аварийные дома в трех районах региона, а в 2018 году полностью лишатся аварийного фонда четыре муниципальных района, Заводоуковский городской округ и Ишим. Частично расселят аварийщиков в Тюмени и Ялуторовске.
Сургутский район — территория возможностей? Председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев // ONLINE 23 апреля в 14:00