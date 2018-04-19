​Югра стала лидером в рейтинге оценки проектной деятельности

Федеральный проектный офис обнародовал результаты пилотной оценки зрелости организации проектной деятельности в регионах России. В ТОП-5 вошли Югра, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская область, Краснодарский край. В данном рейтинге наш регион занял второе место, однако в критерии «Принятие решений и организационная поддержка» мы лидируем.

Индекс проектной деятельности – это система, позволяющая определить лучшие субъекты по качеству их систем управления. Оценку проводят по 23 процессам, включающим более 200 критериев. Основной упор при составлении рейтинга специалисты делали на практическую часть.

В пилотной оценке 2018 года участвовали 15 федеральных министерств и 16 региональных правительств. Со следующего года планируется расширить круг оцениваемых органов власти.