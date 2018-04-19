​Пенсионерка из Белого Яра лишилась 90 тысяч, пообщавшись с банковским сотрудником

К полицейским Сургутского района обратилась 58-летняя жительница Белого Яра, которую обманули мошенники.

На ее мобильный в «Viber» пришло сообщение с логотипом одного из банков с информацией о бронировании покупки в интернет-магазине. В нем же был указан и номер телефона для справок.

Для уточнения обстоятельств пенсионерка позвонила по указанному номеру. Ответил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности, и для отмены покупки попросил продиктовать данные банковской карты. Женщина сообщила не только данные двух своих карт, но и коды доступа к ним. Потерпевшая лишилась более 90 тысяч рублей.