В Сургуте прошла диалоговая площадка для специалистов, работающих с людьми с ОВЗ

17 апреля на базе обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте состоялась первая диалоговая площадка. В мероприятии приняли участие 38 человек — специалисты различных учреждений города Сургута и Сургутского района, работа которых связана с людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также студенты Сургутского государственного университета.

Главная цель таких встреч — обмен и обобщение накопленного опыта работы, создание методики комплексного подхода в реализации программ по реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники диалоговой площадки делились мнениями о методах двигательной коррекции в работе с детьми с ОВЗ, обсуждали особенности проведения занятий по адаптивной физической культуре с детьми с РАС, говорили о комплексной реабилитации детей с нарушениями в развитии с использованием методик сенсорно-моторной интеграции и психолого-педагогических средствах сопровождения людей с инвалидностью при занятиях адаптивной физической культурой и спортом, также обсудили проблемы особенностей психофизического развития детей и подростков с ОВЗ.

В практической части диалоговой площадки инструкторы по АФК познакомили гостей с залом адаптивной физической культуры, его оснащением, продемонстрировали работу на тренажерах с участием спортсменов. Далее был проведен мастер-класс по игре бочча.

«Общим решением участников встречи определена ближайшая дата следующей диалоговой площадки, темы докладов, планируемые мастер-классы для обмена практическим опытом. Мы уверены, что проведение таких диалоговых площадок станет хорошей традицией и укрепит партнерские отношения с реабилитационными центрами и коррекционными школами», — рассказал директор обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта» в городе Сургуте Алексей Воробьев.