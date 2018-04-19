Банк «ФК Открытие» предупредил, что из-за технических причин могут произойти двойные списания средств

При звонке в колл-центр банка «ФК Открытие» воспроизводится сообщение о том, что по техническим причинам сейчас возможны двойные списания по картам, пишут «Ведомости».

«В ближайшее время информация о денежных средствах на счетах будет восстановлена», – также сообщают в колл-центре. Пресс-служба банка пояснила, что сбой вызван действиями одного из банков - участника платежной системы MasterCard. По данным пресс-службы, этот банк «допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков», когда они расплачивались или снимали наличные в тех торговых точках и банкоматах, которые он обслуживает.

«Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить», - отметила пресс-служба «ФК Открытие».