​КЦ «Порт» приглашает на вечер городской поэзии «Живым и мёртвым»

12 мая в культурном центре «Порт» состоится вечер городской поэзии «Живым и мёртвым» от творческого объединения «Литературный Сургут».
На мероприятии свои произведения прочитают: Алмаз Авдияров, Александра Астра, Светлана Бабкина, Катя Гербутова, Анна Дерябина, Егор Елистратов, Ксения Лепина, Анна Маслова, Маня Сандркина, Нина Сергеева, Максим Солопьев и Владимир Столбов.
Начало в 18:00. Вход на мероприятие свободный.
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