Генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов потерял 6 позиций в ежегодном рейтинге Forbes «Богатейшие предприниматели России»

Forbes опубликовал 15-й ежегодный рейтинг богатейших предпринимателей России. Лидером рейтинга стал владелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценено в $19,1 млрд. При этом отмечается, что он уже в третий раз возглавил соответствующий список.

Вторую позицию занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние, по оценке Forbes, - $18,7 млрд. На третьей позиции - лидер прошлогоднего рейтинга, основной владелец нефтехимической компании «Сибур» и газовой «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние сократилось на $400 млн и теперь составляет $18 млрд.

Генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов опустился на 6 позиций, заняв 55 место. Его состояние оценено в $1,8 млрд, что на $100 миллионов меньше чем в прошлом году.

Согласно рейтингу, не смотря на все санкции и стагнацию рынка прослеживается устойчивая положительная динамика. Совокупное состояние 200 богатейших бизнесменов России увеличилось на $25 млрд до $485 млрд.