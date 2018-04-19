​Сирия передала России две американские «умные» ракеты, которые не разорвались в ходе авиаудара

Сирийские военные обнаружили две крылатые ракеты, не разорвавшиеся в ходе авиаудара США. Он были переданы России, пишет «ТАСС» со ссылкой на источники в сирийском военном ведомстве.

«Обе крылатые ракеты в достаточно хорошем состоянии были переданы русским военным», — сказал собеседник агентства. По сведениям источника, «эти ракеты вчера [18 апреля] были отправлены самолетом в Россию». Официальным подтверждением этой информации от российской стороны агентство не располагает.