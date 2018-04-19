В Травматологической больнице Сургута 21 апреля с 9 до 13 часов в рамках Всемирного дня здоровья пройдет акция «День открытых дверей». Сургутяне без предварительной записи смогут посетить консультативные приемы травматолога-ортопеда, нейрохирурга, невролога и врача функциональной диагностики. Желающие получат рекомендации специалистов, при необходимости пройдут первичную диагностику, ультразвуковые исследования на предмет выявления факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга.
21 апреля в Травматологической больнице пройдет День открытых дверей
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Сегодня в 13:30, просмотров: 148, комментариев: 0
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