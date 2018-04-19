​21 апреля в Травматологической больнице пройдет День открытых дверей

В Травматологической больнице Сургута 21 апреля с 9 до 13 часов в рамках Всемирного дня здоровья пройдет акция «День открытых дверей». Сургутяне без предварительной записи смогут посетить консультативные приемы травматолога-ортопеда, нейрохирурга, невролога и врача функциональной диагностики. Желающие получат рекомендации специалистов, при необходимости пройдут первичную диагностику, ультразвуковые исследования на предмет выявления факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга.