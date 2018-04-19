Почти 400 млн рублей пойдет на модернизацию городской среды в Югре. Это более ста общественных пространств

Порядка 400 млн рублей будут вложены в улучшение городской среды в Югре за 2018 год (из которых 250 млн – это окружные деньги, 107 млн удалось привлечь из федеральной программы, а 39 млн вложат муниципалитеты) – на эти деньги отремонтируют и модернизируют 77 дворов и 35 общественных пространств. Об этом рассказал замгубернатора Югры Геннадий Бухтин на большом совещании с полпредом президента в УрФО.

В этом году во все прелести программы «Формирования комфортной городской среды» стали привлекать граждан – по всему Уралу в 82 муниципалитетах жители могли проголосовать, в какие пространства нужно вложить деньги программы в первую очередь. В Югре такие «выборы» прошли в 16 городах и поселениях, на них пришли пока 20 тысяч человек, но это только начало. Так, по словам главы Сургута Вадима Шувалова в крупнейшем городе региона на суд общественности были выставлены четыре площадки, из которых нужно было выбрать первоочередные для реализации (проголосовать можно было в ТОСах). В итоге гражданскую активность проявили почти 2,5 тысячи сургутян, и победу одержал сквер «Театральный» (он находится за музыкально-драматическим театром в районе ж/д), и именно он первым будет создан по программе развития комфортной среды.

Геннадий Бухтин отметил, что всего в программе на ближайшие пять лет заложены планы на модернизацию почти 1000 дворов и более 600 общественных пространств.