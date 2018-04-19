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​В СурГПУ пройдёт XXII студенческая научно-практическая конференция «Студенчество в научном поиске»

Завтра, 20 апреля, в Сургутском государственном педагогическом университете состоится XXII студенческая научно-практическая конференция «Студенчество в научном поиске».

В программе мероприятия заявлено более шестисот участников из числа бакалавров, магистрантов и аспирантов СурГПУ, а также учащихся школ Сургута. Секции конференции традиционно охватывают различные направления научной работы студентов университета: проблемы филологии и журналистики, социально-культурной деятельности и дизайна, философии и социологии, педагогики и психологии, физической культуры и спорта, экономики, менеджмента и управления качеством.

Выступления по секциям пройдут в главном корпусе на ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 для филологического факультета, и на ул. Артёма, 9, в корпусах 2А и 2Б для факультетов управления, психологии и педагогики, социально-культурных коммуникаций и физкультуры и спорта.

Телефон для справок: 8 (3462) 22-31-87 (доп. 224)


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Сегодня в 12:46, просмотров: 169, комментариев: 2


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:04
Походу нормальное студенчество должно быть в визовом поиске
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:19
О, правильно, а потом 22 апреля всем скопом на баррикады, на университетскую площадь.

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