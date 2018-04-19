​В СурГПУ пройдёт XXII студенческая научно-практическая конференция «Студенчество в научном поиске»

Завтра, 20 апреля, в Сургутском государственном педагогическом университете состоится XXII студенческая научно-практическая конференция «Студенчество в научном поиске».

В программе мероприятия заявлено более шестисот участников из числа бакалавров, магистрантов и аспирантов СурГПУ, а также учащихся школ Сургута. Секции конференции традиционно охватывают различные направления научной работы студентов университета: проблемы филологии и журналистики, социально-культурной деятельности и дизайна, философии и социологии, педагогики и психологии, физической культуры и спорта, экономики, менеджмента и управления качеством.

Выступления по секциям пройдут в главном корпусе на ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 для филологического факультета, и на ул. Артёма, 9, в корпусах 2А и 2Б для факультетов управления, психологии и педагогики, социально-культурных коммуникаций и физкультуры и спорта.

Телефон для справок: 8 (3462) 22-31-87 (доп. 224)