​Советник президента Клименко: «Имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться»

Советник президента Герман Клименко заявил, что за действия Роскомнадзора, от которых могли пострадать невиновные компании, следовало бы извинится, пишет Meduza со ссылкой на эфир НТВ.

Он признал, что из-за массовой блокировки IP-адресов в попытке ограничить доступ к Telegram пострадал ряд компаний. Клименко призвал Роскомнадзор действовать аккуратнее.

«Наверное, действительно, имело бы смысл за Роскомнадзор извиниться — за эту сложную историю. Тем не менее, какого-то глобального катаклизма не произошло. Жалобы есть, но, наверное, не более, чем обычно», — заявил Клименко.