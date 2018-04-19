​Роскомнадзор не может найти способов заблокировать Telegram, в связи с чем вынужден сменить тактику

Роскомнадзор вынужден сменить тактику противостояния с Telegram. Для обсуждения дальнейших действий ведомство собрало представителей операторов связи, пишет «ЭХО Москвы».

За минувшие сутки ведомство добавило в список запрещенных всего 130 тысяч IP-адресов. На фоне многомиллионных блокировок, которые происходили за последние пару дней, это – капля в море.

Массовая блокировка не принесла должных результатов в борьбе с мессенджером, зато, по некоторым данным, вызвал перебои в самом комплексе «Ревизор», который завис из-за огромного количества адресов, попавший в реестр запрещенных – об этом пишет портал Nag.ru.

При этом ведомство опровергло эти проблемы, как и то, что регулятор организовал совещание с представителями крупнейших операторов связи.

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, темой совещания была дальнейшая стратегия в борьбе с Telegram. Однако никаких решений в итоге принято не было.