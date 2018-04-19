​Эксперты связи назвали главный бестселлер весны в госсекторе

Телеком-аналитики признали март самым умным месяцем с начала года. Именно в этот период в смартфонах уральцев зафиксировано рекордное количество «умных» смс. С приходом весны госучреждения и предприятия отправили жителям региона в 13 раз больше адресных сообщенийв сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Филармонии, музеи, многофункциональные центры (МФЦ), районные больницы и общественные организации чаще других в этом году используют «умную» SMS-рассылку. Прежде чем отправить информацию на мобильный, они учитывают местоположение, пол, возраст и даже интернет-интересы получателей.

«По итогам марта услуга «МегаФон.Таргет» стала настоящим бестселлером в государственном секторе. В первом квартале прошлого года для смс-рассылки только треть b2g-клиентов предпочитали использовать таргеты. А в этом году уже 64% госзаказчиков при мобильном информировании населения устанавливают фильтры, чтобы максимально точно определить целевую аудиторию. К примеру, музеи повысили посещаемость в среднем на 15%, благодаря таргету «геопозиция». SMS с приглашением посетить выставки приходило гостям города, которые находились в районе аэропортов и вокзалов», — рассказывает директор по развитию бизнеса в государственном сегменте «МегаФона» на Урале Евгений Иванов.

Расходы на связь, операционная система телефона,пол, возраст, местонахождение абонента, категории сайтов, которые посещают или могут посещать клиенты в интернете – доступно 11 параметров, чтобы сформировать выборку получателей SMS. Благодаря этому сообщение приходит только тем, кто действительно потенциально заинтересован в отправленной информации.

Запустить рекламную кампанию или информирование населения «умным» способом можно самостоятельно прямо в интерфейсе услуги, причем практически с любым бюджетом. В список рассылки включаются только те абоненты, кто дал согласие на получение рекламных SMS. В соответствии политикой оператора клиент не получит более 2-х рекламных SMS от «МегаФона» в месяц. Подробнее об услуге на сайте