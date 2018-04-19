​С начала года количество 200-рублевых банкнот выросло в 4 раза, а 2000 – в 5 раз

Количество новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей постепенно увеличивается. По состоянию на 1 апреля доля таких купюр составляет 1,7 процента от общего числа, приводит данные Банк России.

С начала года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло в 4 раза, а двухтысячных – в 5 раз. Соответственно новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег.

Традиционно больше всего в обращении 1000-рублевых банкнот (30 процентов), за ними следуют пятитысячные (24 процента), замыкают тройку лидеров сторублевки (20 процентов).

Почти 40 процентов монет в обращении приходится на 10-копеечные. Доля монет номиналом 1 рубль составляет 12 процентов, а 10 рублей – 9 процентов.