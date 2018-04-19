​Путин одобрил закон о невозвратных билетах на поезда. Их цена будет ниже, чем у обычных

На официальном портале правовой информации появился документ, согласно которому президент России Владимир Путин подписал закон о специальных тарифах на невозвратные железнодорожные билеты, пишут «Ведомости».

После введения сходствующих билетов Федеральная пассажирская компания (ФПК) сможет изменить тарифы в сторону уменьшения. Закон вступит в силу 1 января следующего года.

За пассажиром сохраняется возможность вернуть такой билет, только если он не смог им воспользоваться из-за болезни или несчастного случая, внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, или смерти члена семьи.