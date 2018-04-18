​Жители Югры, живущие в труднодоступных местах, получат почту на вертолетах

С закрытием зимников и ледовых переправ в Югре Почта России теперь доставляет почту на вертолетах. Доставка будет осуществляться в Белоярском, Нижневартовском, Советском, Урайском и Ханты-Мансийском почтамтах.

Директор УФПС ХМАО-Югры по логистике Антон Дейков рассказал, что период межьсезонья, которое продлится в округе до середины мая, не скажется на работе логистики филиала, доставка почтовой корреспонденции на вертолете будет проводиться не реже одного раза в неделю даже в самые отдаленные населенные пункты.

Стоит отметить, что в некоторые поселения Югры, где проживают коренные жители округа, такие как: Природный парк Нумто и Юильск, корреспонденция доставляется на вертолетах круглый год.